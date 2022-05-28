İYİ PARTİ'DEN GÜREL'E 'CAHİL CESARETİ' TEPKİSİ

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in Abdülhamit Han derneği ziyaretinde, Meral Akşener’in ifadelerine tepki göstererek “sahiplerine selam duran hadsizlere bu millet haddini bildirecektir!” ifadelerini kullandı. İYİ Parti ilçe başkan yardımcısı Alihan Kaya ise Gürel'in açıklamaları için cahil cesareti diyerek tepki gösterdi.

Gürel’in ifadelerine cevap veren İyi Parti İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Alihan Kaya ise Gürel’in milletvekilliği görevinde olduğu gibi tarihi gerçeklere de uzak ve bu konuda da zayıf olduğunu belirterek Gürel’in açıklamaları için cahil cesareti olarak yorumladıklarını belirtti.

Alihan Kaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Sayın Gürel de, Ak Parti Genel Başkanı gibi Sultan Abdülhamid döneminde hiç toprak kaybedilmedi diyor. Aslında buna cevap vermek bile lüzumsuz ama yanlışlarını düzeltmek, bilmedikleri tarihi de öğretmek gerekir. Anlaşılan Vildan hanım milletvekilliği görevinde olduğu gibi tarihi gerçeklere de uzak ve bu konuda da zayıf. Vildan hanım bu uçsuz bucaksız bilgisizliği ile Tarih Bölümü Doktor öğretim üyesi olan Genel Başkanımız Meral Akşener’in açıklamalarına karşı cevap vermesini cahil cesareti olarak yorumladık. Abdülhamid döneminde 93 Osmanlı-Rus Savaşı olmuş, Ruslar Yeşilköy'e kadar gelmişler, bu savaşta Bulgaristan, Kars-Ardahan-Batum, Kıbrıs kaybedilmiş, Balkanlardan ve Kafkasya’dan büyük göçler meydana gelmiştir. 1897'de Tesalya, Girit elimizden çıkmıştır. Mısır, Sırbistan ise yine bu dönemde kaybedilmiştir. Öte yandan en fazla kilise ve misyoner okulu onun döneminde açılmıştır. 33 senelik saltanatında donanma Haliç'te çürümeye terkedildi ve bunun sonucu, donanma olmayınca 1912'de Ege adalarının tümü kaybedildi. Dile kolay 33 senede liyakatli devlet adamı yetiştirilebilirdi. Bunlara karşılık modern okulların açılması, bazı yabancı desteğiyle alınan arazilerin devletleştirilmesi, devlete çeki-düzen verilmeye çalışması, modern anlamda eğitim kurumları kurulması gibi faydalı hizmetler de gerçekleştirdi. Abdülhamid batı müziğini seven, iyi bir marangoz olan, lâtin alfabesine geçiş için çalışmalar yapan, vatansever bir şahsiyet. Prens Sabahattin ve Ermenilerin birlikte çıkardıkları dergilere sansür uygulamıştır. Ancak Abdülhamid'in neden bu derece kutsallaştırıldığını anlamak mümkün değil. Halife unvanını kullandığı için mi? Ancak unutulmasın ki birçok padişah gibi o da alkol kullanmıştır. Şayet O çok iyi bir padişahsa, ondan sonra gelenler çok kötü padişahlardı demek gerekir. Osmanlı Devleti kendi tarihimizin bir parçasıdır ve acı da olsa gerçekleri dile getirmek zorundayız ki, tekrar aynı hatalara düşmeyelim. Vildan hanım özel olarak tarih ve siyaset bilimi dersleri almak isterse canı gönülden, hem de ücretsiz bir şekilde yardımcı olabiliriz. Bilmemek ayıp değil, fakat öğrenmemek ve yanlışta ısrar etmek büyük ayıp! Böyle kulaktan dolma bilgilerle tarih bilirmiş gibi beyanatlar veren birinin, Asil Türk Milletini TBMM’de, ülkemizin en önemli kurumunda temsil etmesi yüz kızartıcı. Vekil Hanım halkın arasında olmak yerine muhalefete çemkiren kim varsa mal bulmuş mağribi gibi ziyaret etmesini beceriksizliğini kapatma çabası olarak değerlendiriyoruz. Sayın vekilin Asli görevine dönüp Bursa ve İnegöl için hizmet etmesini halen bekliyoruz.”