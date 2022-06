KAİZEN ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

İnegöl Belediyesi’nin 2021 yılında hayata geçirdiği Kaizen Dönüşüm ve Yalın Belediyecilik uygulamaları kapsamında Kaizen Öneri Sistemine öneri sunup ödüle layık görülen personeller için tören düzenlendi.

İnegöl Belediyesi’nde daha önce Fikir Gölü Platformu adıyla yapılan uygulama, geliştirilerek Kaizen Öneri Sistemi olarak sürdürülüyor. Uygulama kapsamında kuruma öneride bulunan personeller, belirlenen ödül cetveli üzerinden farklı ödüllerle onure ediliyor. Bu kapsamda İnegöl Belediyesi’ne öneri sunan personeller için daha önce 2 defa ödül töreni düzenlenmişti. Bugüne kadar personel tarafından 131 önerinin sunulduğu Kaizen Öneri Sisteminde, bugün de değerlendirme sürecinde olumlu görülen 19 önerinin sahibi için ödül töreni düzenlendi.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ARTACAK

Meclis Salonunda gerçekleştirilen Kaizen Öneri Sistemi ödül töreninde Belediye Başkanı Alper Taban, öneri sunan personelle bir araya geldi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Yerel yönetimlerde özellikle ilçe düzeyinde ilk ve tek olan Kaizen Dönüşüm ve Yalın Belediyecilik uygulamasını başlatmıştık. Devamında da Kaizen Öneri Sistemini kurumumuz içerisinde hayata geçirmiştik. Kaizen Öneri Sistemi nedir? Yalın çalışmayı merkezine koyan, gelişimi merkezine koyan, yine yenilikçi bakış açısıyla çalışmayı merkezine alan bir çalışma metodolojisi. Kamu yapılarında ciddi bir dönüşüm olduğunu biliyoruz. Ancak biz bunun daha üzerine çıkarak ve her geçen gün işletme körlüğü dediğimiz bu zaaftan uzaklaşarak daha kalıcı işler yapmayı tercih eden, verimliliği önemseyen, teknolojik bakışı sürece dahil eden, israfı reddeden bir çalışma anlayışıyla, kaliteli hizmet etme anlayışıyla kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Ben bunun şehrimiz ve ülkemiz adına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öncelikli olarak farkındalık bizden başlamalı, şahsım başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımdan başlamalı. Bu farkındalık sayesinde inşallah yapmış olduğumuz her işin çıktısında da kaliteli hizmet ya da ürün, iş ortaya koymak gibi bir başarımız olmuş olacak. Bu da haliyle gerek vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanacak hem de beraberinde bizleri de mutlu edecek iyi ve doğru iş yapabildiğimiz için” dedi.

131 ÖNERİ GELDİ, 21’İ UYGULANDI

Kaizen Öneri Sistemi kapsamında öneriler toplamaya başlanmasının yanında performans ölçme ve değerlendirmeler yapıldığını da ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu da kamu yapılarında bir ilk uygulama olarak ifade edilebilir. Çünkü artık her arkadaşımızın performansı, verimliliği, ne ürettiği, ne ortaya koyduğu aylık periyotlarla ortaya konularak bunlar değerlendirmeye alınıyor. Kaizen Öneri Sistemiyle ilgili daha önce 2 ödül programı yapmıştık, bugün de 19 personelimiz için 3’üncü ödül programımız için bir aradayız. Mesai arkadaşlarımız artık Allah’a hamdolsun pek çok konuda bizlere öneriler iletiyor. Şu ana kadar toplam 131 öneri aldık. Bunlardan 32’si ödül almaya hak kazandı. 21 adet öneri uygulama noktasında karar verildi. 58 öneri uygun bulunmadı, 6 tanesi havuza alınarak değerlendiriliyor ve 9 adette ana sonucu beklenen öneri var. Biz bu öneriler karşısında da küçük küçük teşvik edici ödüller koymaya çalıştık.”

HER BİR ÖNERİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ

“Bugün burada 19 ayrı öneri için ödül töreni düzenliyoruz. Birden fazla önerisi bulunan arkadaşlarımız var. Ve her biri farklı müdürlüklerden arkadaşlarımız. Burada sadece kurumumuz değil, aynı zamanda şehrimize dair hayatımızın her aşamasını ilgilendiren öneriler görebiliyoruz. Her bir öneri bizim için kıymetli. Destek olan, öneri veren her arkadaşımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşma sonrası sunulan önerileri de açıklayan Başkan Taban, ardından personellere ödüllerini takdim etti.