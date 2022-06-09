KOCATEPE MATEMATİK-TÜRKÇE OLİMPİYATLARINDA FARK YARATTI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan İNEMAT Matematik ve Türkçe yarışmasında Kocatepe Ortaokulu 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Konu hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Mahsuni Canbay, “Matematikte 7.sınıflarda ilçe 1.si, 8.sınıflarda ilçe 2.si, Türkçede 7.sınıflarda ilçe 3.sü olmuştur. Ayrıca öğrencimiz Yağmur Özrazgat Matematik branşında ilçe 1.si, Berna Çevik Türkçe branşında ilçe 2.si olmuştur. İNEMAT olimpiyatlarında başarı gösteren tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Bu tür eğitimin kaliteli hale gelmesi için çalışmalar yürüten Milli Eğitim Müdürlüğümüze de teşekkür ederiz. Her şey İnegöl ve İnegöl’deki çocuklarımızın daha başarılı olması için yapılmasından dolayı mutluluk duymaktayız. Tüm güzel çalışmalarımızı bu şehir ve bu şehrin insanlarına yapmaktan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz. Olimpiyatlardaki başarımızı okulumuz müdür yardımcısı ve bu sene okulumuzdan ayrılacak olan Serdar Köse'ye ithaf ediyoruz” dedi.