KÖFTENİN EŞSİZ TAMAMLAYICISI; İNEGÖL'ÜN SÜTLÜ KADAYIF

Göçlerle zenginleşen yemek kültürüyle dikkat çeken İnegöl’ün Sütlü Kadayıf tatlısı hem esnaf lokantalarında hem restaurantlarda sofraları süslüyor. Damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetin yanı sıra Gastro İnegöl’ün baş aktörü İnegöl Köftesinin de vazgeçilmez tamamlayıcısı olan Sütlü Kadayıf, şehrin bir numaralı tatlısı.

İnegöl Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel varlıklarını, gelenek ve göreneklerini ayağa kaldırmak üzere geçtiğimiz yıl Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü uhdesinde başlattığı saha araştırması çalışmasını sürdürüyor. Bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış İnegöl’ün her bir metrekaresi, her bir köyü, mahallesi, sokağı mercek altına alınıyor. İnegöl’ü İnegöl yapan olguların gün yüzüne çıkarılması ve bu olguların kayıt altına alınarak gelecek nesillere birer bilgi mirası olarak bırakılması adına sürdürülen çalışma ile aynı zamanda göçlerle zenginleşen İnegöl Mutfağının lezzetleri de tanıtılıyor. Tüm bu çalışmalar Gastro İnegöl başlığı altında toplanırken, şehrin lezzetlerinin ünü de dilden dile yayılmaya devam ediyor.

KÖFTENİN EŞSİZ TAMAMLAYICISI SÜTLÜ KADAYIF

Gastro İnegöl çalışmalarının önemli parçalarından biri de Sütlü Kadayıf Tatlısı. İnegöl Sütlü Kadayıfı, şehirde ağırlıklı olarak İnegöl köftesinin ardından gelir. Çiğ kadayıf tereyağı ile harmanlanarak şekil verilir. Bol sütlü şerbeti ve kendine has şekli ile dikkat çeker, ceviz ve tercihe göre tahin ile servis edilir. İnegöl Mutfağının en ön sıralarında yer alan tatlı, köftenin vazgeçilmez partneri olmanın yanı sıra hemen her esnaf lokantasında ve tatlıcılarda da bulunuyor.