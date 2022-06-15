“KOMŞU KÖYÜN DELİSİ” İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tiyatro ekibi oyuncularının sahnelediği “Komşu Köyün Delisi’’ adlı tiyatro oyunu İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’ nde izleyicisiyle buluştu. İki perdelik komedi oyunu salonu dolduran izleyicilere 1,5 saat boyunca kahkaha dolu anlar yaşattı.

“Komşu Köyün Delisi’’ adlı tiyatro oyunu, Prof. Dr. Üstün Dökmen’in kaleme aldığı, muhtarlık seçimlerini kazanabilmek için köyünde eksikliğini hissettiği bir deliyi işe alır ve peşinden olayların geliştiği hikâye anlatılıyor.

Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri ve oyun yönetmenleri Gözde Kurtgil, Mükrime Temiz Duman ve Felsefe Dersi Öğretmeni Hatice Dere’nin yönettiği ve Enes Sır, Emre Kızılaslanoğlu, Burak Zeyrek, Mevlüt Tekin, Mehmet Ali Türken, Aybüke Oyur, Semih Kaan Silahşor, Arda Yenilmez, Şah İsmail Eraslan, Serenay Yörüyen, Melih Bayrak, Yunus Emre Erbir, Dilşah Kaya, Talha Delice, Berat Kısmet, Nisa Meryem Baykul, Taner Tunç, Berat Çiçek, İsmail Yalçın, Yusuf Diricanlı, Leyla Salman’ın rol aldığı oyun izleyicileri kahkahaya boğdu.

Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatrosu oyuncuları sahnedeki enerjileri ve performanslarıyla tiyatro severlerden bol bol alkış aldılar.

Oyunu vatandaşlarla birlikte izleyen ve oyun sonunda tiyatro ekibine teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, “Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm ekibin ve öğrencilerimizin üstün performanslarından dolayı tebrik ederim” dedi.

Söz alan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın ise, Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ilettikten sonra “Çok yoğun bir tempo ile çalıştığımız şu zamanlarda, sergilenen bu oyun sabaha kadarda sürse izlenerek keyif alınacak bir oyundu” sözleri ile ekibi tebrik etti.