KOSOVA’DA FETÖ’YE KARŞI DURAN TÜRKLERE, İNEGÖL’DEN DESTEK

Priştine’de ABD’li bir yazarın terörist başı Fetullah Gülen’in hayatını anlattığı kitabının tanıtımına, Kosova Demokratik Türk Partisi tepki gösterdi. Parti yöneticiler ve Milletvekili ile telefonda görüşen Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Her zaman yanınızdayız. Bu mücadelede yalnız kalmayacaksınız” mesajı verdi.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik yapıldığı tahmin edilen bir organizasyon, Kosova’nın gündemine oturdu. Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce olarak yayınlanan ve Arnavutça’ya çevrilen terörist başı Fetullah Gülen’in hayatı ile Türkiye’yi konu alan kitabın tanıtımı, Priştine’de yapıldı. Atmosfera adlı STK tarafından Prizmi yayınevi ile iş birliği içinde düzenlenen organizasyon, bölgedeki Türklerin tepkisiyle karşılaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi, tarafından yapılan açıklama ile bu yaşananlara tepki gösterildi.

Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, yaşananlar üzerine Kosova ile Türkiye’nin arasını bozmaya yönelik yapılan bu kışkırtmalara sessiz kalmayarak tepkisini dile getiren Kosova Demokratik Türk Partisi yetkilileri ile görüştü. Aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Bakanı da olan Parti’nin Genel Başkan Fikrim Damka’yı ve yol arkadaşlarını gösterdikleri tepkiden dolayı tebrik eden Turgay Yazıcı, parti yetkilileri ve KDTP Mitroviça Şubesi Başkanı Erol Zekeriya’yı telefonla arayarak destek mesajları verdi. Turgay Yazıcı, telefonla yaptığı görüşmede “Her zaman yanınızdayız. Bu mücadelede yalnız kalmayacaksınız. Siz orada Türkiye’yi savunduğunuz sürece biz bu topraklarda daha dik duracağız. Kendinizi yalnız hissetmeyin” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin açıklamalarda da bulunan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Kosova’da komik bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Görüyoruz ki iki dost ülke arasındaki ilişkiyi bozmak isteyen terörist artıkları yine sahnede. Aslında üzerinde çok konuşulacak bir durum değil. Kitabın yazarı ABD’li bir papaz, Jon Pahl. Kitabın ismi ‘Fetullah Gülen, Hizmette Bir Hayat’. Dolayısıyla kimin kime hizmet ettiği açık bir şekilde ortada. Programın katılımcılarına da baktığımızda; terörist Yazarı Prof. Dr. Jon Pahl’un yanı sıra Prof. Dr. Fadıl Maloku, Prof. Dr. Mazllum Baraliu, Demir Reşiti gibi terörist Fetö severler de bu rezil toplantıya katıldılar. Kitabın yazarına bakıyoruz, Pensilvanya’da Hıristiyanlık tarihi profesörü ve aynı zamanda papaz. Kirli oyun apaçık ortada. Bu olay karşısında Türk’e yakışır bir duruş sergileyen Kosova Demokratik Türk Partisi’ni, Genel Başkanları ve aynı zamanda Bölgesel Kalkınma Bakanı olan Fikrim Damka ile yol arkadaşlarını takdir ediyorum. İlk tepkiyi vererek bu aşağılık olaya karşı hamleyi yaptılar. Kendileri ile telefonda görüşerek desteklerimizi de ilettik. Mesafeler teferruattır. Her an yanlarında olacağımızı bilmelerini istedik” açıklamalarında bulundu.

Tanıtım adı altında yapılan kışkırtmaya da değinen Yazıcı, “2016 yılında kalkıştıkları darbe girişimi neticesinde boylarının ölçüsünü alan terörist artıkları, bakıyoruz ki aradan geçen zamanda yeniden hayaller kurmaya başlamışlar. Bugün 2016’dan daha güçlüyüz. Çok şükür ki hem içimizdeki hem dışımızdaki hainlerle mücadele edecek güce sahibiz. Sizler durmadıkça bu millet sizin karşınızda durmaya, sizlere ders vermeye devam edecek” dedi.