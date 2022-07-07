İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Tüm ilçe halkının bayramını kutlayan Taban, bayramın birinci günü gerçekleştirilecek olan bayramlaşma törenine tüm vatandaşları davet etti.

Kurban bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, bayrama hazır. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yazılı bir açıklama yaparak tüm ilçe halkının kurban bayramını kutladı.

KURBAN BAYRAMIMIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLUYORUM

Başkan Alper Taban mesajında, ‘’ İslam âleminde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı, Millet olarak mutluluğumuzun doruğa çıktığı mübarek Kurban Bayramına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Kurban Bayramı bizlere; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sadakat ve teslimiyetini hatırlatır. Bu ibadet bir yandan kişinin Allah’a yakınlaşması, diğer yandan dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesini ön görür. Bizler de Kurban ibadetinin manevî ikliminde bir gönül yüceliği yakalayıp Rabbimize yakınlık arayışında olacağız. Bayramlar; birliğimize ve bütünlüğümüze kast edenlere verilecek en güzel cevaplardır. Bu bayramda, kırgınlık ve küskünlüklerin sona erip, saygı ve sevginin öne çıkmasını temenni ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Nöbetçi ekiplerimiz bayram süresince siz vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın en değerli anlarımızdan biri olan Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor ve şehrimize, ülkemize ve tüm dünyaya hayrırlar getirmesini temenni ediyorum’. dedi.

KURBAN ATIKLARI İLK İKİ GÜN ÜCRETSİZ TOPLANACAK

Kurban Bayramı’nın ilk iki günü kurban atıklarının ücretsiz toplanacağını hatırlatan Başkan Alper Taban, ‘’Kurban Bayramının ilk iki günü oluşturduğumuz ekipler ile kurban atıklarını ücretsiz bir şekilde alacağız. İbadetimizi gerçekleştirdiğimiz bu günlerde nahoş görüntülere mahal verdirmek istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız atıklar lütfen gelişigüzel sokaklara atılıp çevremiz kirletilmesin. 153 Çözüm Merkezi hattımız üzerinden belediyemize ulaştığınızda ücretsiz bir şekilde gelip alacağız.’’ dedi.

ÇÖZÜM MERKEZİ HATTIMIZ 7/24 AKTİF

Türkiye’nin en hızlı ulaşılabilen kurumu İnegöl Belediyesi’nin olduğunu ileten Başkan Alper Taban, ‘’Türkiye’nin en hızlı ulaşılabilen kurumu İnegöl Belediyesi. Gece de gündüz de aransa doğrudan birebir iletişim kuruyoruz. 153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatlarımız, sosyal medya hesaplarımız ile bir tık uzağınızdayız. Vatandaşlarımız herhangi bir durum olduğunda bizlere tüm iletişim kanalları üzerinden ulaşabilirler.’’ dedi.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA DAVET

Başkan Alper Taban açıklamasında tüm vatandaşları bayramın ilk günü saat 15.00’te belediye önünde gerçekleştirilecek bayramlaşma programına davet etti. Başkan Taban,’’ “Bayramın ilk günü olan 09 Temmuz Cumartesi saat 15.00’te belediye binamız önünde bayramlaşma törenimiz olacak. Programımıza tüm ilçe halkımızı davet ediyorum” dedi.