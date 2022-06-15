KURBAN KESİM KURSU BAŞLIYOR

İnegöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ´Kurban Kesimi Elemanı Kursu’ açılıyor.

Konu ile alakalı olarak bilgi veren Kurum Müdürü Ömer Göktürk, “Bilindiği gibi Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekaletle kestirmeleri esastır. Bu nedenle bu hükümlere uygun olarak kurban ibadetlerini yerine getirmeleri ve istenmeyen olumsuz yaralanmalara neden olmamak için 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursu açılacaktır. Bu kursumuza okur yazar olan ve 18 yaşını tamamlamış herkes katılabilir. Kursumuzda iş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri ve önemi ile kurban kesim modülü kursiyerlere uygulamalı ve teorik olarak verilecektir. Bu kursumuza istekli herkesi davet ediyoruz” dedi.