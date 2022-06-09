KURTULUŞ KUPASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını “Kurtuluş Kupası” ismiyle düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali sona erdi. 8 ayrı branşta 46 kategoride düzenlenen ve 28 lise ile 40 ortaokuldan toplam 2500 öğrencinin yer aldığı Bursa’nın en kapsamlı spor organizasyonlarından olan Spor Festivalinin ödül töreni bugün gerçekleştirildi. 156 kupa ve 821 madalya dereceye giren öğrencilere takdim edildi.

İnegöl Belediyesi uhdesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı nedeniyle “Kurtuluş Kupası” ismi verilen Okullar Arası Spor Festivali sona erdi. Mart ayında başlayan ve 8 branşta 46 ayrı kategoride gerçekleştirilen turnuvada, 28 lise ile 40 ortaokuldan toplam 2500 öğrenci kıyasıya bir mücadele sergiledi. Voleybol, Masa Tenisi, Kros, Bocce, Dart, Spor Tırmanış, Oryantiring ve Okçuluk branşlarının yer aldığı spor festivali aynı zamanda Bursa’nın en kapsamlı spor organizasyonlarından biri olma özelliğini taşırken, turnuvanın ödül töreni bugün gerçekleştirildi. İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılan ödül töreninde turnuva kapsamında toplam 156 kupa ve 821 madalya öğrencilere takdim edildi.

PANDEMİDE YARIM KALAN TURNUVANIN KUPALARI DA SAHİPLERİNİ BULDU

Bugün yapılan törende, aynı zamanda 2019-2020 eğitim öğretim yılında pandemi dolayısıyla yarım kalan turnuvada, tamamlanmış olan kategorilere ait 44 adet kupa da okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

Okullar Arası Kurtuluş Kupası ödül töreni, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel’in açılış konuşmasıyla başladı. Yücel, “İnegöl Belediyesi Okullar Arası Spor Festivalinin bu yıl 6’ncısını gerçekleştirildi. Katılım sağlayan tüm sporcu öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerine, belediyemize ve milli eğitim müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çok coşkulu bir şekilde 8 branşta 46 kategoride yapılan organizasyona 28 lise ve 40 ortaokul katıldı. Müsabakalarda derece alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise “İnegöl Belediyesi ile birlikte organize ettiğimiz Okullar Arası Spor Festivalimizin ödül törenindeyiz. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu sene tüm spor branşlarında, yapılan tüm müsabakalarda Bursa’yı İnegöllü öğrencilerimiz temsil etti. Bu başarıdan dolayı beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Bu turnuvada emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

İNEGÖL’ÜMÜZ İLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZ

Son olarak bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban da “İnegöl’ümüz ile ne kadar gurur duysak azdır. Şehrimizin en önemli özelliği sorulduğunda da içinde barındırdığı insan kaynağı olduğunu ifade ediyorum. İnegöl’ümüz hamdolsun gençlerden müteşekkil bir nüfusa sahip. Bu da bizim için gurur vesilesi” diye konuştu.

“HEPİNİZ GÖNLÜMÜZÜN BİRİNCİLERİSİNİZ”

Pandemi sürecinde bir süre spor organizasyonlarından uzak kalındığını hatırlatan Başkan Taban, “Bugün yeniden bu salonlarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bu organizasyonları yalnız yapmıyoruz. Sizlerle birlikte bu güzellikleri yaşıyoruz. Daha önce Başkanlık Kupası olan organizasyonumuzu Spor Festivali olarak devam ettiriyoruz. Bu yıl özelinde şehrimizin düşman işgalinden 100. Kurtuluş yıl dönümü nedeniyle Kurtuluş Kupası ismiyle gerçekleştirdik. İnşallah bugün burada ödül alacak arkadaşlarımız var. Ama bizim gönlümüzde bu organizasyona katılan öğrencilerimiz 1’incidir. Herkesi tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından önce 2019-2020 döneminde yarım kalan turnuvada tamamlanmış branşların kupaları takdim edildi. Ardından bu yıl yapılan müsabakalarda 8 branş ve 46 kategoride dereceye giren öğrencilere 156 adet kupa ve 821 madalya protokol üyeleri tarafından takdim edildi.