MAHALLE BULUŞMALARI YENİCEKÖY’DEN BAŞLADI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın pandemi öncesi gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları, 2 yıl aranın ardından yeniden başladı. İlk buluşma Yeniceköy mahallesi sakinleriyle gerçekleşti.

Şehrin yönetimine halkı da dahil ederek katılımcı bir yönetim şekli oluşturma adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda vatandaşın fikirlerine doğrudan ulaşabilmek adına pandemi öncesi Mahalle Buluşması Programları tertip ediyordu. 2019 yılı yaz aylarında yapılan bu buluşmalara, pandemi sürecinde ara verilmişti. 2 yıllık ara sonrası Mahalle Buluşmaları yeniden başladı.

Yeni dönemin ilk Mahalle Buluşması Yeniceköy Mahallesinde gerçekleştirildi. Perşembe günü 19.00’da Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası önünde hazırlanan alanda, Belediye Başkanı Alper Taban mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilmesi planlanan buluşmada, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve kurum temsilcileriyle birlikte Yeniceköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların talep, istek ve şikayetleri dinlendi.

Mahalle Buluşmasının açılışında Belediye Başkanı Alper Taban kısa bir selamlama konuşması yaparak vatandaşları dinlemek istediklerini söyledi. Daha sonra mikrofon vatandaşlar uzatıldı. Programa katılan vatandaşlar sorunlarını, istek ve şikayetlerini, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Başkan Taban ve ekibine iletti. Belediye Başkanı Alper Taban da iletilen sorunlarla alakalı vatandaşı bilgilendirerek talepleri not aldı.