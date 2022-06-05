MİNİK ÖĞRENCİLER MAVİ KAPAKLA UMUT OLDULAR

İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 44 bin mavi kapak toplayarak, engelli aracı kampanyasına destek olmak için kapakları İnegöl Belediyesi'ne teslim ettiler.

İnegöl Nuri Pakdil İHO; 5-A, 5-E, 6-A ve 6-E sınıf öğrencileri, okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adem Gülçebi rehberliğinde Sosyal Bilgiler dersinde çevreyle ilgili konu kapsamında, Mavi kapak kampanyası başlattılar.

2021-2022 Eğitim-öğretim döneminin 2. yarıyılında başlayan projede öğrenciler 44 bin mavi kapak topladılar. Toplanan mavi kapaklar okul önünde düzenlenen programla İnegöl Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Programda konuşan Okul Müdüresi Kübra Öner İhtiyar, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerini kutlarken; ‘Her Kapak Bir Umut’ sloganıyla hayata geçirilen İnegöl Belediyemizin projesine bir nebze de olsa katkıda bulunmaya çalıştık. Toplanan binlerce mavi kapak çöpe gitmek yerine engelli vatandaşlarımıza engelli aracı olarak dönecek inşallah! Engelli kardeşlerimizin bizlerden beklentileri var. En azından onları anlamamızı, anlayabilmemizi bizden bekliyorlar. Öğrencilerimiz bu çalışmayla onların çağrısına umut oldular.” dedi.