MOBİLİYUM’U KELEBEKLER BASTI

Havaların ısınmasıyla göçmen canlılar İnegöl’e gelmeye başladı. O canlılardan birisi de kelebekler. Mobiliyum’un bahçesine gelen binlerce kelebek renkli görüntülere neden oldu. Vatandaşları şaşırtan kelebekler zaman zaman zor anlarda yaşattı.

Türkiye'nin tüm illerinde bulunan kelebekler, deniz seviyesi ile 3 bin metre arasındaki yükseltilerde uçuyorlar. Kış aylarında sıcak ülkelere tekrar göç eden kelebekler, havaların ısınmasıyla tekrar ülkemize geliyor. Mobiliyum’un bahçesine gelen binlerce kelebek, hem araçların üzerinde hem de binalara konarken renkli görüntülere neden oldu. Binlerce kelebeği bir arada gören vatandaşlar zaman zaman zor anlarda yaşadılar.