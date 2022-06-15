MÜSİAD KADIN İNEGÖL’DEN ZİRVEYE ÇIKARMA

MÜSİAD Kadın koordinasyonunda düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi, İstanbul AKM'de gerçekleştirildi. "Dönüşüm Bizimle Başlar" temasıyla düzenlenen zirvede konuşan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, hayatın her alanında yer alan MÜSİAD Kadın'ın farkındalık oluşturan çalışmalarla yoluna daha güçlü devam ettiğini söyledi.

İlk kez düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesine MÜSİAD Kadın İnegöl çıkarma yaparak Zirveye MÜSİAD İnegöl Başkanı Mehmet Döngel, Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu ve 10 Kadın üye katılım sağlayarak İnegöl’ü temsil etti.

MÜSİAD Kadın tarafından düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi - IAS'22 (International Awareness Summit), Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Kadın Şube Başkanları, MÜSİAD üyeleri ve Türkiye'nin dört yanından misafirlerin katılımıyla İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Çevre ve Sağlık, Göç, Girişimcilik ve Dijital konuları kadın gözüyle kapsamlı şekilde ele alındı.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI, İSTİHDAM VE ÜLKE EKONOMİSİNE OLUMLU YÖNDE KATKI SAĞLIYOR

Uluslararası Farkındalık Zirvesinde değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, hayatın her alanında yer alan MÜSİAD Kadın'ın farkındalık oluşturan çalışmalarla yoluna daha güçlü devam ettiğini söyledi. İlbahar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz iş kadınları topluluğu olarak, iş dünyasında kadın işveren sayısının artmasının, bu potansiyelin geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin hiç şüphesiz hem istihdama hem de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıları olacağına inanıyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da çok önemli. 'Sürdürülebilirlik' diyoruz çünkü; iş ve özel yaşam dengesini koruyan uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, verimin ve motivasyonun artışını da beraberinde getirecektir. Aynı zamanda dijital girişimcilik hem ekonomik büyüme hem istihdam olanakları hem de yenilikçiliğe katkı sağlamak açısından önemli bir yere sahiptir. İş hayatındaki kadınlar olarak önemli çalışma alanlarımızdan birini kadın girişimciliğinin desteklenmesi, var olan girişimlerinin de güçlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu anlamda girişimcilik faaliyetlerine eğitim ve mentorluk altyapısı sunmada, network ağına ulaşımı kolaylaştırmada ve köprü görevi görmede üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız."

"KRİZ BÖLGELERİNDE KİMSE İSTEYEREK GÖÇ ETMİYOR"

Değerlendirmesinde IAS'22 kapsamında düzenlenen "Göç" panelini işaret eden Başkan İlbahar, kriz bölgelerinde kimsenin isteyerek göç etmediğinin ve bu bölgelerde insanların göçe zorlandığının altını çizdi.

İlbahar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayında İdlib kırsalına gerçekleştirdiğimiz ziyarette, rüzgarın bu topraklarda bir ağıt gibi estiğine şahit olduk. Yaşanmışlıklar insanın yüzüne vuruyordu. Bugün göç konusuyla ilgili çok değerli konuşmacılarımızın katkılarıyla anlatılmayını anlattık. Sosyal uyumu, önleyici politikaları ve diğer çözüm önerileri konuştuk. Evet göç, göç eden için bir imtihan ama onlara kapılarımızı açan bizler için de bir imtihan vesilesidir. Bizim medeniyetimiz farklı coğrafyalardan, farklı ırktan ve dilden insanların bir arada yaşayabildiği örneklerle doludur. Bu renklerin yeniden kazanılması, iyinin, güzel ve erdemli olanın öne çıkarılması için gayret sarf etmeliyiz."

MÜSİAD KADIN, KADIN GİRİŞİMCİ SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

11 Eylül 2021'de gerçekleştirilen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD Kadın'ın daha dinamik bir yapıya dönüştürüldüğünü belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Uluslararası Farkındalık Zirvesi ile bu dönüşümün sahaya da yansıdığını söyledi. Başkan Asmalı, MÜSİAD Kadın'ın kadın girişimindeki rolüne de değindiği konuşmasında, işveren kadınların sayısının artırılması için yoğun çaba sarf edildiğine işaret etti:

"Son yıllarda, kadınların, çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları, gelişen ekonomiler için stratejik bir öneme sahip. Hem üretimde hem de istihdamda kullanılamayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolu, kadın girişimciliğinin ve istihdamının teşvik edilmesinden geçiyor. Bu bağlamda MÜSİAD Kadın yapılanmamımızın kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almalarını sağlayacak politika ve projelerini destekliyoruz. Avrupa’da, nüfusun yüzde 52’si kadın olmasına karşın; kendi işletmesinde çalışanların yüzde 34,4’ü ve start-up girişimcilerin yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Ülkemizde de kadın istihdamının bilhassa son yıllardaki artışı dikkat çekiyor. İstihdam edilenlerin işteki durumuna göre bakıldığında ise; kadınların yüzde 71,1’inin ücretli olarak, yüzde 9,5’inin kendi hesabına, yüzde 1,7’sinin ise işveren pozisyonunda çalıştığı görülüyor. Bu noktada işveren kadınlarımızın, yani 1,7’lik bu oranın artırılması için MÜSİAD Kadın yoğun bir çaba ortaya koyuyor."

IAS'22 KAPSAMINDA ÇEVRE VE SAĞLIK, GÖÇ, GİRİŞİMCİLİK VE DİJİTAL, KADIN GÖZÜYLE ELE ALINDI

Uluslararası Farkındalık Zirvesi, "Göç" oturumunda Karam Vakfı Kurucusu Lina Sergie Attar, Vassalam Vakfı Kurucusu Nazan Yalçınkaya ve Yönetmen Tülay Gökçimen, kriz bölgelerinde yaşanan gelişmeleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Göç oturumu sonrası Suriyeli Akademisyen Fatma Hüseyin düşüncelerini paylaştı. Zirve, Girişimcilik ve Dijital paneli ile devam ederken, teknoloji yatırımcısı Hande Enes, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal ve MeloApp Kurucusu Melis Bilgili, Pelin Çift moderatörlüğünde değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğin son panel oturumu olan Çevre ve Sağlık paneli ise iklim krizini ele aldı. Programda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sürdürülebilir Yaşam Koçu Dilara Koçak ve Horizon Danışmanlık Kurucu Ortağı Eser Erginoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çevre ve Temiz Üretim Konseyi Başkanı Mihrimah Kocabıyık moderatörlüğünde düşüncelerini paylaştı. "Dönüşüm Bizimle Başlar" mottosuyla düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesinin kapanış programında Prof. Dr. Ümit Meriç, küresel krizlerin sosyal hayata yönelik etkilerini değerlendirdi. Uluslararası Farkındalık Zirvesi, etkinlik sponsorlarına plaket takdimi ve aile fotoğrafı ile son buldu.

MODERN HAT SANATLARI SERGİSİ VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN ÜRÜNLER İLGİ ODAĞI OLDU

IAS'22 çerçevesinde sanatçı Bilal Akkaya'nın "Çizginin Ahengi" modern hat sanatları sergisi misafirlerin izlenimine sunuldu. Köklerden geleceğe izler taşıyan sergi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Bahçelievler Belediyesi tarafından geri dönüştürülen ürünlerin sergilendiği alan ise renkli görüntülere sahne oldu.

Zirve ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu, İnegöl olarak zirvede yerimizi aldık. Oldukça iyi bir sayı ile katılım sağlayarak Şehrimizi ve Şubemizi bu zirvede temsil ettik. Zirvenin hazırlanmasında emeği geçen herkese Teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi.