MÜSİAD KADIN NİŞANE PROGRAMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR

MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu’ndan zirveye davet.

MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu yaptığı yazılı açıklama ile şu sözlere yer verdi;

“MÜSİAD Kadın, bugün MÜSİAD çatısı altında bulunan 300’den fazla kadın üyenin yanında, tüm kadınlara hitap edebilecek bir anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yapıya sahip. Yeni dönemde MÜSİAD Kadın olarak iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata kadar yaşamın her alanına bütüncül ve özgün bir yaklaşım ile yaklaşmayı gaye ediniyor ve çalışmalarımızı bu titizlikle organize etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu gaye doğrultusunda değerler zincirimize bir yenisini daha eklemek için 14 Haziran’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Uluslararası Farkındalık Zirvesi|International Awareness Summit düzenleyeceğiz. MÜSİAD Kadın Genel Merkez organizasyonu ile gerçekleşecek olan Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin mottosu “Dönüşüm Bizimle Başlar” olarak belirlendi. Bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz bu zirvede toplumun farklı nedenlere bağlı olarak karşılaştıkları sorunları tespit etmek, mevcut problemlere ışık tutmak için uluslararası arena ile karşılaştırmalı olarak tespit edilen sorunları ele almak, yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmak, sunulan çözüm yolları ile ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek politikalar için altyapı oluşturmak ve dolayısıyla var olan yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kocaoğlu, “2022’de gerçekleştireceğimiz Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nin temel gayesi; yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, itibar fark etmeksizin toplumun her kesimine hitap etmesi, fayda sağlaması ve toplumsal dönüşümün dinamik bir hızla gerçekleştiği günümüzde faaliyetlerin de hızla ilerlemesi için çalışmalar yürütülmesi, hayata geçirilmesi ve aynı zamanda planlanan projelerin önünün açılmasıdır” dedi.

“Bu minvalde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde gerçekleştireceğimiz zirvemizde Girişimcilik ve Dijital, Göç, Çevre ve Sağlık konuları alanında uzman konukların değerli katkıları ile ele alınacak. Bugünün dünyasında hiçbir şeyi dijitalleşmeden ayrı düşünemediğimiz gibi yeni girişimcilik modellerinden de ayrı düşünemiyoruz. Girişimcilik ve Dijital başlığında hem bu alandaki dönüşümü hem girişimcilik örneklerini hem de bu alana yapılacak olan yatırımların ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. İkinci olarak yaşadığımız çağı göçler çağı olarak düşünebiliriz. Milyonlarca insan farklı nedenlere bağlı olarak yaşadıkları coğrafyaları terk etmiş durumda. Bu durum sosyal entegrasyon gibi birçok konunun gündemimize girmesine de zemin hazırlıyor. Uluslararası Farkındalık Zirvesinde göç meleşesini küresel ölçekte ele alıp mevcut problemlere nasıl çözümler üretilebilir üzerine yoğunlaşacağız. Çevre ve Sağlık başlığında ise her daim gündemimizde olan meseleleri konuşacağız. Sıfır atık, iklim değişikliği, gıda atık yönetimi gibi konulara ve çevrenin insan sağlığı üzerine etkilerini uluslararası ölçekte ele alıp çözüm önerileri üzerinde duracağız.”

MÜSİAD Kadın İnegöl Başkanı Ülkü Kocaoğlu sözlerinin sonunda şunları dile getirdi;

“14 Haziran’da gerçekleşecek zirvemizin gelecek perspektifimiz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz ve zirvede konuşulacak konulara derinlemesine bir bakış için zirve gerçekleştikten sonraki bir yıl içinde de bu konulara eğileceğimiz farklı programlarımız olacak. Herkesi 14 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan Uluslararası Farkındalık Zirvesine davet ediyoruz.”