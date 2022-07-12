MÜSİAD SAİME SULTAN BİLSEM, İLK YILINDA ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYOR

İnegöl’de bu yıl eğitim-öğretime başlayan MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) hazırladığı ‘Doğadaki Bilimin İzi ve Küçük Araştırmacılar’ projesi TÜBİTAK tarafından ulusal çapta desteklenmeye değer projeler arasına girdi.

Türkiye genelinde 103, Bursa’da 7 projenin desteklendiği TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda hazırlanan projenin hedef kitlesi İnegöl’de eğitim gören özel yetenekli öğrenciler ve akademik başarısı yüksek ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır.

Projenin 21 Ağustos tarihinde başlayıp 27 Ağustos tarihinde son bulacağını belirten Merkez Müdürü Musa Çınartaş; “Proje kapsamında okul dışı ortamlarda birçok etkinlik düzenlenecektir. Projemize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğru’ya, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel ve Yönetim Kuruluna, teknik noktada destek veren Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çalışkan’a ve Merkezimiz Sosyal Bilgiler Öğretmeni Dr. Yusuf Yıldırım liderliğinde harika bir ekip çalışması ortaya koyan merkezimiz öğretmenlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru; “İlçemize bu yıl kazandırdığımız BİLSEM, daha ilk yılı olmasına rağmen 65 öğrencisiyle ve 21 öğretmeniyle hem Teknofest’te hem robot yarışmalarında hem de ortaya koyduğu fikirlerin patentinin alınarak muhafaza edilmesiyle beklenen performansı göstermiş oldu. TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları programı çerçevesinde oluşturdukları projelerinin kabul edilmesiyle de önemli bir başarıya imza attı. Emeklerinden dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezinin hazırlamış olduğu projede aynı zamanda okul binasının yapımını da üstlenerek İnegöl’e bu değeri kazandıran MÜSİAD İnegöl Şubesi, İnegöl Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi de paydaş olarak yer almaktadır.