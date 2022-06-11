OKULUN DUVARLARINI RENGARENK YAPTILAR

İnegöl'de Hacı Sevim Yıldız-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, öğrencilerinin teneffüslerini geçirdiği bahçe duvarlarını birbirinden renkli motiflerle boyadı.

Her fırsatta geç saatlere kadar yaptıkları özverili çalışma sonucunda okullarının bahçesindeki duvarları boyayıp süslediler. İngilizce öğretmeni Kübra Acar Karataş öncülüğünde ve diğer öğretmenlerin katkılarıyla yapılan duvar boyama çalışması beğeni toplarken, okul bahçesi güzel bir görünüme kavuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022, 20:06