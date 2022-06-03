OKYANUSA YAZ GELDİ

İnegöl Okyanus Koleji eğitimde akademik başarının yanı sıra yetenek ve kulüp dersleriyle de Türkiye’nin eğitim markası olmaya devam ediyor.

Öğrencilerin yoğun ders temposunun arasında dinlenme, yenilenme ve motive olmaları için İnegöl Okyanus Koleji eğitime ufak bir mola vererek kampüs bahçesinde mangal partisi gerçekleştirdi.

Tüm okul öğrencileri eğlenerek temiz havanın tadını çıkardılar, mangal partisiyle enerjilerine enerji kattılar. Anaokulundan liseye kadar tüm öğrenciler yılın yorgunluğunu attılar ve aynı zamanda İnegöl Okyanus Koleji yaz okulu etkinliklerinin de demo derslerine katılarak Yüzmeden biniciliğe, sportif faaliyetlerden çocuk yogasına kadar çeşitli etkinliklerin olduğu yaz boyu sürecek olan eğlence dolu dersleri yakından tanıma fırsatı buldular.