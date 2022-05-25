OKYANUS’TAN ELEKTRONİK ATIK KAMPANYASI

Okyanus Koleji elektronik atıkları toplayarak hem doğaya hem edaya nefes oluyor.

İnegöl Okyanus Koleji Eko Okul, Fen ve Doğa Kulüplerindeki öğrenciler Elektronik atık kampanyası başlattılar. Öğrenciler bu çalışmayla öncelikle kentimiz genelinde bir farkındalık oluşturmak istediler.

Teknoloji çağında yaşamamız sebebiyle elektrikli cihazları hayatımızın her alanında kullanmakta olduğumuzu ve bir süre sonra işlevini yitiren cihazların çöpe atılmaları nedeniyle çevremize ciddi anlamda zarar verdiklerini ifade ettiler. Bununla birlikte global anlamda çip üretim krizi de olduğunu ve dünya ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını duyurdular. Elektronik atık kapsamında pil hariç, elektrikle çalışan her türlü cihazı İnegöl Okyanus Koleji kampüsünde topladıklarını ve anlaşmış oldukları elektronik geri dönüşüm merkezi GroupRecyling’e göndereceklerini açıkladılar.

Geri dönüşüm sürecinden elde edilecek nakdi Eda’ya bağışlayacaklarını ve bu konuda tüm İnegöl halkından destek beklediklerini vurguladılar.