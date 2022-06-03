Özel Devrim Kosova Okulları Cambridge Sınav Merkezi oldu

Özel Devrim Kosova Okulları dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul edilen Cambridge Üniversitesi’nin İngilizce Sınav Merkezi oldu. Güney Marmara’da sınava girecek öğrencilerin yarın 10.05’de Özel Devrim Kosova Okullarında sınava girecekler.

İnegöl’ün en köklü eğitim kurumlarından olan Özel Devrim Kosova Okulları yine bir ilke imza atarak Cambridge Üniversitesi’nin İngilizce Sınav Merkezi oldu.

YABANCI EĞİTMENLER SINAVA KATILACAK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Özel Devrim Kosova Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Kosova şunları kaydetti: “Özel Devrim Kosova Okulları, öğrencilerinin dünyaya açılması gerekliliğinin en önemli koşulu olan İngilizce dil eğitiminde bölgemizde uluslararası Cambridge sınav merkezi olmuştur. Özel Devrim Kosova Öğrencileri dünya çapında yüz binlerce öğrencinin katıldığı ve dil seviyesinin yabancı sınayıcılar tarafından okuma, yazma, konuşma ve dinleme alanlarında test edileceği sınava gireceklerdir.”

ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN ÖĞRENCİLER GELECEK

“Okulun Cambridge sınav merkezi olması sebebiyle çevre illerden yabancı dil eğitimi veren okulların öğrencileri de sınava Özel Devrim Kosova Okulları merkez kampüste katılacak ve dünyadaki diğer öğrenciler ile bu yarışta olduklarını göstererek, akademik dil seviyelerini yarıştıracaklar.”