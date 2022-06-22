RAHATSIZLANAN YOLCUYU OTOBÜSLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ

RAHATSIZLANAN YOLCUYU OTOBÜSLE HASTANEYE YETİŞTİRDİ

İnegöl'de belediye otobüsü şoförü Sebahattin Berberoğlu, aracında rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Olay,  Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. İnegöl-Mesudiye mahallesi seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Necmettin Turan(75) tansiyon düşmesine bağlı olarak fenalaştı. Yaşlı adamın baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken, Şoför Sebahattin Berberoğlu ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan yaşlı adam tedaviye alındı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

nevzat

nevzat

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