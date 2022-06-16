Saadet Partisi'nden Gençlik Buluşması

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, bu yıl içerisinde üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğu gençlik buluşmaları söyleşilerinde Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç'i ağırladı.
Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, gençlik buluşmalarına hız verdi. Geçtiğimiz aylarda Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'ı getirerek İnegöl'de gençlerle buluşturan Saadet Partisi'nin son konuğu Genel İdare Kurulu Üyesi Muammer Bilgiç oldu.
Açık havada gerçekleştiren programa çok sayıda genç katıldı. Dünya ve ülke meseleleriyle söze başlayan Bilgiç, ardından gençlerle soru cevap şeklinde programı sürdürdü.
İnegöllü gençlerin sorunları Ankara'ya iletilmek ve çözüm önerileri üretebilmek adına GİK üyesi Bilgiç tarafından not edildi.
Saadet Partisi'nin İnegöl Teşkilatı'nın gençlik buluşmalarına devam edeceği öğrenildi.