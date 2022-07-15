ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA ANILDI

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yılında Milletin Zaferi uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin anısına Şehitlikte dua edildi. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programları dualarla başladı.

İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi uhdesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anma programları, sabah 10.00’da Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde yapılan törenle başladı. Törene; Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, siyasi parti temsilcileri, Gaziler ve Muharip Gaziler Derneği başkan ve üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri katıldı. Hacı Yusuf Sahin Camii İmam Hatibi Nurullah Memiş’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyareti İlçe Vaizi Abdülkadir Yıldırım’ın dualarıyla son buldu.

MEZARLIKALRA KARANFİL BIRAKILDI

Program sonunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve protokol üyeleri şehitlerimizin mezarlıklarına karanfil bırakarak dualar etti.