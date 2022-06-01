SİGORTACILARDAN İTSO'YA ZİYARET

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı Metin Atış, 23 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 11.si düzenlenen Sigorta Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sigortacı Metin Atış ve beraberindeki heyet, 23-29 Mayıs Sigorta Haftası kapsamında İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ı ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan sigortacı Metin Atış, “Sigorta deyince gelecek, güvence, refah gibi birçok kavramdan bahsetmek mümkün olsa da her şeyin öncesinde sağlığımızın ve sahip olduklarımızın kıymetini bilmekle olur. Unutmayalım ki sigorta kıymet bilmektir. Sigortacılık ciddiyet ve güven gerektirir. Ülkemizde sigortacılığın gelişmesi, toplumda sigorta bilincinin arttırılması, sigortacı ve sigortalı arasındaki güvenin daha da yükseltilmesi son derece önemli bir konudur. Çünkü sigorta, insanların birikimlerinin garantisidir. Sigortacılık ciddiyet ve güven gerektirmektedir. Bu yüzden toplumda sigorta bilincinin oluşturulması ve geleceğin bugünden yapılandırılması adına bu bilincin yeni nesillere çok iyi aktarılması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, sigortacılık bilincinin ve sektöre duyulan güvenin artırılmasını hedefleyen Sigorta Haftası’nın tüm sigortacılık faaliyeti gösteren üyelerimizin, Sigorta Acentelerimizin ve Büro emekçilerinin Sigorta Haftasını kutluyorum. Sigortaya ihtiyacınız olmasın ama sigortasızda kalmayın, sigortanızı yaptırın, gece rahat uyuyun” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavuz Uğurdağ ise, sigorta bilincinin gün geçtikçe daha da yaygınlaştığını belirterek tüm sigorta sektörü temsilcilerinin Sigorta Haftasını kutladı.