Silahla şaka yaptılar kameraya çektiler

İnegöl’de iki tane genç silahlarla birbirlerine yaptıkları şakayı bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Alanyurt’a bağlı Fatih Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenilen olayda 2 arkadaş kuru sıkı olduğu öğrenilen silahla birbirleri şaka maksatlı ateş etmeye başladılar.

Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ateşli silahlara ulaşmanın bu kadar kolay olması ve bu kadar rahat kullanılması vatandaşların tepkisini çekti.