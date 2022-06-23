Silahla şaka yaptılar kameraya çektiler

Silahla şaka yaptılar kameraya çektiler

İnegöl’de iki tane genç silahlarla birbirlerine yaptıkları şakayı bir başkası kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Alanyurt’a bağlı Fatih Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenilen olayda 2 arkadaş kuru sıkı olduğu öğrenilen silahla birbirleri şaka maksatlı ateş etmeye başladılar.

Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ateşli silahlara ulaşmanın bu kadar kolay olması ve bu kadar rahat kullanılması vatandaşların tepkisini çekti.

nevzat

nevzat

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