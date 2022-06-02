SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME VE DİYET DANIŞMANLIK MERKEZİ HİZMETE AÇILDI

Uzman Diyetisyen Nursena Kağan Sürdürülebilir Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi İnegöl’de faaliyete başladı.

Kemalpaşa Mahallesi İskender Sokak numara 10 adresinde hizmete başlayan danışmanlık ofisi İnegöl protokolünün de katılımıyla dualarla açıldı.

SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENMEYİ ANLATACAĞIM

“Programda açılış konuşması yapan Uzman Diyetisyen Nursema Kağan, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere beslenme bölümü daha çok kilo kaybetme süreçlerinde etkili olduğu düşünülüyor ama sağlıklı yaşam için düzenli beslenme koruyucu etki sağlamaktadır. Yani sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme yaşam tarzı haline getirilmelidir. Amacım İnegöl halkına sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi anlatmak. Halkımıza belirli aralıklarla ücretsiz seminerler düzenlemeyi planlıyorum. Aynı zamanda küçük çağlardaki çocuklara da düzenli beslenmeyi anlatabilmek için seminerler düzenlemeyi planlamaktayım” dedi.

BU TARZ MERKEZLERİN SAYISI ARTIYOR

Ardından konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Öncelikle bu güzel açılış için Nursena ve ailesini kutluyorum. Şehrimizde yeni yeni işletmeler açılıyor. Bu işletmeler şehre değer katıyor ve bizlere güç katıyor. Bu tür işletmeler biraz daha zayıflama merkezleri gibi algılanıyor. Altını çizmek isteğim husus ise, gelişen toplumlarda bu merkezlerin artması. Sağlıklı bireyler ve toplumlar oluşturmak için bu uzmanlık alanına ihtiyacımız var. Bu işletmelerin İnegöl’ümüzde çoğaldığını da görüyoruz. Açılışın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Taban’ın konuşması sonrasında dua ve kurdele kesimiyle birlikte iş yeri hizmete başladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022, 16:03