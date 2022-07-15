TORUN’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aytekin Torun’un açıklaması şu şekilde;

HAİN EMELLERİ ENGELLENMİŞTİR

“Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden tam altı yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve amacı ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin karartılması olan hain darbe teşebbüsü, Türk Halkının üstün cesareti sayesinde bastırılmış ve FETÖ’nün hain emelleri engellenmiştir. Darbe kisveli işgal girişimine direnen büyük Türk milleti 15 Temmuz’da destan destan büyümüş, bağımsızlık onuruna, bekasına ve kutlu varlığına şehadeti göze alarak leke düşürmemiştir. 15 Temmuz’da ihanet imanı yenememiştir. 15 Temmuz’da batıl Hakk’ı alt edememiştir.”

BİRLİK BERABERLİĞİMİZ ASLA BOZULMASIN

“Toplumlar, milletler bugünlerini dünleriyle yaşarlar. Kimliğin, karakterin, kişiliğin oluşmasında geçmişte olan hadiselerin hatırlanması çok önemlidir. Hep beraber 15 Temmuz’da ne olduğunu gördük ve yaşadık. Yeni 15 Temmuzların olmaması için Allah’tan niyazım kahraman ve gazi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin asla bozulmamasıdır.”

TÜRK MİLLETİNİN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM

“Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz’da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran şehitlerimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza, Allah’tan rahmet diliyorum. O zulmet dolu gecede fedakarca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize, elbette büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum. İşte bu minvalde, vatanımıza sahip çıkan demokrasi sevdalısı yüce milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”