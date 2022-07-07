İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. 19 gündem maddesi, mecliste görüşülerek karara bağlandı.

İnegöl Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, 06 Temmuz Çarşamba günü 14.30’da Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. 19 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısı, yoklama ve ardından Temmuz ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunum ile başladı.

Gündem maddelerin ilk 3 maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İmar, Plan ve Bütçe komisyonundan gelen 7 madde görüşülerek karara bağlandı.

TRAFİK MASTER PLANININ DETAYLARI SUNULDU

İnegöl Belediyesi’nin trafik master planı projesinin çalışmaları meclis üyelerine sunuldu. İmar Komisyonu-Ulaştırma ve Trafik Komisyonundan gelen 2035 yılı koridor analizi ve ulaşım koridorları nazım imar planına dair çalışmanın yürütüldüğü İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ilerleyen projenin sunumu Arslantürk Şehircilik Ulaşım Trafik Proje Danışmanlık Müşavirlik yetkilileri tarafından yapıldı. Yapılan çalışmada 16 adet Ana koridor ve 44 adet yol kesimi belirlendi. Bu koridorların trafik kapasiteleri, trafik hacimleri, trafik kapasite kullanım oranları hesaplanıp değerlendirildi. Ayrıca 17 adet kavşakta geometrik düzenleme çalışmaları ve tarihi İnegöl bölgesinde yayalaştırma projeleri devam ediyor.

Sunum sonrası diğer daire müdürlükleri ve ilave gündem görüşüldü.