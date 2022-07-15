TÜRK MİLLETİNİN ZAFERİ FOTOĞRAFLARLA SERGİLENDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini konu alan 32 kare fotoğrafın yer aldığı 15 Temmuz resim sergisi İnegöl’de açıldı.

Türk milletinin destansı direnişini konu alan fotoğrafların yer aldığı 15 Temmuz resim sergisi izlenime sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (belediye önünde) sergilenen resim sergisine Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide fotoğrafları inceleyen vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı.

DAMGA VURAN PANKART

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, fotoğraf sergisi ziyaretinde 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetinde yer alan ‘’Köfte sattık, mobilya sattık ama vatanımızı satmadık’’ yazılı pankartın resmi ile fotoğraf çektirerek İnegöl’ün aynı azim ve kararlılıkla devletinin yanında olduğunu söyledi.