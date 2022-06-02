TÜRKİYE’NİN EN İYİ KPSS HOCALARI YARGI AKADEMİ’DE BULUŞUYOR

Türkiye’de en iyi KPSS eğitmenleri Yargı Akademi’nin genel tekrar kampında buluşuyor.

Türkiye’nin en önemli uzaktan eğitim platformlarında bulunan KPSS eğitmenleri Yargı Akademi’nin düzenlemiş olduğu KPSS genel tekrar kampında buluşuyor.

Benim Hocam, İSEM ve Hoca Webde platformlarının yıldız isimleri Türkiye’de ilk kez KPSS genel tekrar kampında bir araya gelecek.

Yargı Akademi’nin düzenmiş olduğu KPSS genel tekrar kampı 9 Haziran Perşembe ile 27 Haziran Pazartesi tarihleri arasında açıklanan seminer tarihlerinde, İnegöl’deki KPSS adayları ile bir araya gelecek.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçe kütüphanesi arkasında bulunan Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi gerçekleşecek program hakkında detaylı bilgileri 0534 611 69 78 GSM numarasından öğrenebilirsiniz.