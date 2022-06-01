Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İnegöl'e geliyor.

Son günlerde yaptığı çıkışlarla gündemde yerini koruyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İnegöl'e geliyor.

4 Haziran Cumartesi günü Bursa il kongresine katılacak olan Ümit Özdağ kongre sonrası İnegöl'e gelecek.

Saat 17.00 sularında İnegöl'de olması beklenen Özdağ ilçe binasının açılışını gerçekleştirecek.

3. Noter üzerinde bulunan ilçe binasının açılışı sonrası burada vatandaşlara hitap etmesi beklenen Ümit Özdağ daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Program sonrası İnegöl'den ayrılarak Ankara'ya gideceği öğrenildi.