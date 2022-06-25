Vivense Mobilya’dan Yaza Merhaba Partisi!

İnegöl’ün öncü mobilya firmalarından Vivense, yaza merhaba organizasyonu düzenledi.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesindeki firma tesislerinde düzenlenen programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞİRKETİMİZİN GELECEK HEDEFLERİNİ KONUŞTUK

Açılış konuşması yapan Vivense CEO’si Kemal Erol, şirketin dönüşümlerini, çalışmalarını ve gelecek yıllardaki hedeflerini anlattı. Kemal Erol’un açıklamaları şu şekilde;

“İlk defa düzenlediğimiz yaza merhaba partisine hoş geldiniz. Bu operasyon merkezimizin açılışını yapmaya fırsat bulamamıştık bizler de böyle bir organizasyonla sizleri buraya davet ettik. Bugün İnegöl’de Vivense yönetim kurulu olarak da toplantılar gerçekleştirdik ve şirketimizin gelecek hedeflerini konuştuk. İnşallah Vivense 2023 network toplantımızı da eylül ayında güçlü bir şekilde yapacağız. O gün çok güzel projelerimizi de sizlere duyuracağız.”

YÜZDE 120 BÜYÜMEMİZ VAR

“Biz 2023 hedefimizi 10 milyar TL olarak koymuştuk, fakat bu hedefimiz halen duruyor. Önümüzdeki sene inşallah 10 Milyar TL Vivense Türkiye olarak ciro hedefimiz var. Hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçmemize rağmen ekonomik olarak geleceğe inançla bakıyoruz. Bu sene ilk 6 ayda bizim ana kategorilerde yüzde 120 bir büyümemiz var. Bu bizim için yeterli değil ama bu sene biraz kârlara odaklandık. Bundan sonraki yatırımlarımızı globalde büyüme üzerine kurgulayacağız.“

TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYORUZ

“Bugün 70 kişilik ekiple son 1 aydır üzerinde çalıştığımız konularla alakalı toplantı içerisindeydik. Vivense olarak müşterilerimize bizler bir deneyim sürüyoruz. Yani teslim alırken, kullanırken veya kullanırken müşteri bir süreç yaşıyor. Müşterinin deneyimi bu süreçte ne kadar iyi olursa network o kadar güçlü olur. Dolayısıyla bizim birinci hedefimiz müşteri deneyimini çok yükseltmemiz gerekiyor. Vevense’nin vizyonunu bundan sonra biraz daha geliştirmek istiyoruz. Artık teknoloji merkezli, mobilya ve ev sektörünü dönüştüren bir teknoloji şirketine dönüşmeyi hedefliyoruz.“

VİVENSE İNEGÖL’ÜMÜZE DEĞER KATTI

Ardından konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Farklı ve güzel bir organizasyon oldu. Vivense firması İnegöl’ümüze güç ve değer kattı. Bizler iyi mobilyalar üretiyoruz. Vivense de bunu dünyanın her yerine göndermeyi ve pazarlamayı başarıyor. Değerli bir iş yapıldığını düşünüyorum. Dünyadaki değişimleri ve yenilikleri izleyip ayak uydurmak kıymetli. Ben İnegöl adına gerçekten ne kadar gurur duysam azdır. İnegöl genç ve müteşebbis insanlardan oluşan bir şehir. Ben Vivense firmasına bundan sonraki çalışmalarında” dedi.