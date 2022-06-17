Yaş, Kuru Hurma Kaç Kalori? Besin Değerleri

Lezzetli Ortadoğu meyvesi olan hurma, dünyanın birçok tropikal bölgesinde yetişir. Batı ülkelerinde hurmalar genellikle kurutulur. Kuru olup olmadığını meyvenin üzerindeki kırışıklıktan anlayabilirsiniz. Taze hurmaların boyutları oldukça küçüktür. Ancak bu durum çeşitliliğe de bağlı olarak değişebilmektedir.

Çoğu açıdan faydalı bir beslenme profiline sahiptir; ancak hurma kalori değerleri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hurma kalorisi karbonhidrattan gelmektedir. Peki, kuru ve yaş hurma kalori değerleri kaçtır? Şimdi gelin, hurmanın kalori ve besin değerlerini ayrıntılarıyla beraber inceleyelim.

Yaş Hurma Kaç Kalori?

Zengin bir enerji kaynağı olarak bilinen hurma, taze olarak da tüketilmektedir.

Hurmanın kalorisinin çoğunluğu şekerden gelmektedir. 1 hurma kaç kalori oranına sahiptir birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

oranına sahiptir birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 15 gram 1 adet hurma kalori oranı 23’tür. Hurmanın 100 gramında 127 kalori oranı bulunmaktadır.

Kuru Hurma Kaç Kalori?

Hurma yaygın olarak kurutularak yenilmektedir. Sağlık açısından doğal şeker kaynağı olduğundan smoothielerin içerisine katılabilir.

Bunun yanında bazı yiyecek ve içeceklerin içerisine de katılabilir. Kuru hurmanın 1 gramında 3 kalori bulunmaktadır.

10 gramlık hurma ise yaklaşık olarak 28 kaloridir. Hurma porsiyon başına yaklaşık 30 gram şeker içermektedir.

Hurmayı çok fazla tüketmek kilo alımına ve sindirim sorunlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle ölçülü tüketmenizde yarar vardır.

Hurma Besin Değerleri

Vitamin ve mineraller açısından zengin olan hurma, doğal olarak lif bakımından da zengindir.

Lif, dengeli beslenmenin önemli bir parçasıdır. Ayrıca kabızlık gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

¼ fincanlık hurmanın porsiyonunda 2,7 gram lif bulunur. 1 porsiyon veya 3 hurma, 0.008 gram tekli doymamış yağ içermektedir.

3 adet hurma 21 gram karbonhidrat barındırır. 0.5 gram da protein içermektedir.

Hurmanın 100 gramında ise 1 mg sodyum, 2,2 gram protein, 58 mg magnezyum, 72 gram karbonhidrat ve 648 mg potasyum bulunmaktadır.

Hurma hemen hemen her mineralden içerir. Vücudunuz sıvı dengesini, kan basıncını, kalp atışını ve sinir uyarılarını düzenlemek için potasyuma güvenir.

Manganez enerji metabolizmasında, kan şekeri emiliminin düzenlenmesinde, beyin ve sinir fonksiyonun korunmasında rol oynar.

Hurma B6, B1, B2, B3, B9 vitaminleri içerir. B6 vitamini niasin ve pantotenik asittir. İki adet hurma yemek günlük B6 vitaminin yüzde 6’sını sağlar.

Ayrıca niasin ve pantotenik asit için günlük değerin yüzde 4’ünü sağlamaktadır. Bu sayede sağlıklı cilt yapısına sahip olma şansınız bulunmaktadır.

Hurma Zayıflatır mı?

Bol lif içeren hurma, kilo vermeye yardımcı olan besinler arasındadır. Ancak ölçülü tüketilmesi gerekmektedir.

İçerisindeki doğal şeker ile kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Yemek yemeden önce 1-2 adet tüketilmesi yeterlidir. Bu metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Sabah, öğlen ve akşam öğünlerine başlamadan 1 saat önce üç hurma yemek iştahınızın azalmasını sağlamaktadır.

Hurma ile gün boyu tok hissedersiniz. Bu sebeple gönül rahatlığı ile diyet listenize ekleyebilirsiniz.

Yaş hurmanın kalori oranı kuru hurmaya nazaran daha azdır. Eğer hurma ile kilo vermek istiyorsanız yaş hurmaları tercih etmenizde yarar vardır.

Diyette Hurma Yenir mi?