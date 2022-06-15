YAYALAR İÇİN BU YOL TEHLİKELİ!

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan, Alanyurt yolunda yayaların yaşadığı sıkıntıları gündeme getirerek vatandaşların ölüm tehlikesiyle karşılaştıklarını belirtti.

Baykan, “İnegöl’ü yöneten yöneticilerimize, Alanyurt istikametine giden veya dönen yayaları bir günlüğüne takip etmeleri doğrultusunda çağrı yapıyorum. Belki o zaman sorunları görürler ve çözümü için çaba harcarlar” dedi.

KONUYU ÖNEMLİ BULUYORUZ!

Alanyurt yolunda yaşanan sıkıntılara bir yenisinin daha eklendiğini belirten Baykan, “Biz de konuyu önemli bulduğumuz için gündeme getirmek istedik. İnegöl'den Alanyurt'a veya Alanyurt'tan İnegöl'e yaya olarak gitmek isteyen vatandaşlar resmen anayoldan yürümek zorunda kalıyor ve canlarını tehlikeye atıyor. Bölgeyi şöyle bir gözümüzde canlandıralım. İnegöllü hemşerimiz Alanyurt istikametine mesai bitiminde yürümek istedi. AVM bölgesine kadar geldi ve otobüs durağının olduğu kısımdan yaya olarak devam etti. O bölgeden Metal Sanayi Kavşağı (kozluca bölgesine dönüş) kısmına kadar vatandaşlar ölüm tehlikesi ile yürüyor. Yayaya ayrılan veya yapılan bir kısım olmadığı için vatandaşlar ya yolun kenarından ya da hemen yol kenarına paralel uzanan yeşil alandan yürüyor. Aynı sorun tam tersi istikamette de bu şekilde cereyan ediyor” ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLERİMİZ BİR GÜN BÖLGEDE YAYA SEYİR EDEN VATANDAŞI GÖZLEMLESİN

Baykan, “Gerçi Kozluca Bulvarı'na dönüşte de durum çok farklı sayılmaz. Orada da yaya kaldırımı eksikliği vatandaşlarımızın ve sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor. Bu konuyu da geçtiğimiz aylarda gündeme getirmemize rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmadı. Ben bu vesileyle İnegöl'ü yöneten yöneticilerimize, Alanyurt istikametine giden veya dönen yayaları bir günlüğüne takip etmeleri doğrultusunda çağrı yapıyorum. Belki o zaman sorunları görürler ve çözümü için çaba harcarlar” diyerek sözlerini sonlandırdı.