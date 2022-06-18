YAZ OKULU YÜZME KURSU KAYITLARI BAŞLIYOR

İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda yaz spor okulları için kayıtlar 21 Haziran Salı günü başlayacak. 6-15 yaş arası çocukların katılacağı yaz spor okulları yüzme kursları, 3 dönem şeklinde yapılacak. Eğitimler 28 Haziran’da başlayacak.

İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda yaz spor okulları başlıyor. Eğitimlerin Haziran ayı sonunda başlayacağı yaz spor okulları yüzme kursları bu yıl 3 dönem şeklinde yapılacak. Her dönemin 3 haftalık eğitimi kapsadığı kurslar için kayıtlar 21 Haziran Salı günü alınmaya başlayacak. Kayıtların ardından 6-15 yaş arası çocuklar için haftada 3 gün olmak üzere toplam 9 derslik eğitimler başlayacak.

KAYITLAR 21 HAZİRAN SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

Yüzme Havuzu Yaz Spor Okullarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, amacı her öğrencinin bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak ve sporu tabana yaymak olan İnegöl Belediye Spor Kulübünün yaz spor okulları için hazırlıklara başladığını söyledi. Başkan Taban, “Bazı branşlarımızda Haziran ayı başında kayıtlar ve eğitimlerimiz başlamıştı. Yüzme Havuzumuzda gerçekleştirilen yüzme yaz spor okulları için de 21 Haziran Salı günü itibariyle kayıtları almaya başlıyoruz. Ancak burada kontenjanın sınırlı olduğunu ve ailelerimiz ile öğrencilerimize haksızlık olmaması adına ebeveynlerimizin sadece velisi olduğu çocukları yazdırabileceklerini belirtmek istiyorum. 3 dönem şeklinde yapılacak yüzme kursumuza dileyen velilerimiz 3 dönem şeklinde de kayıt yaptırabilirler” dedi.

HER BİR DÖNEMDE 9 DERS YAPILACAK

6-15 yaş arası çocukların eğitim alacağı yaz spor okulu yüzme kurslarının dönemleri ve ders günleri hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, “Yüzme kurslarımızda kayıtların ardından ilk dönem 28 Haziran’da başlayıp 21 Temmuz’da sona erecek. İkinci dönem 28 Temmuz-11 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Üçüncü dönem ise 16 Ağustos-2 Eylül tarihlerin yapılacak. Her bir dönem 3 haftalık periyotta haftada 3 ders olmak üzere toplamda 9 ders olarak gerçekleştirilmiş olacak. 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş grubu olmak üzere 3 grubumuz olacak. Çocuklarımıza kız erkek saatleri ayrı olarak İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzumuzda eğitim verilecek olup, eğitimler hafta içi günlerde yapılacak” diye konuştu.