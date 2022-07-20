YAZ SPOR OKULLARINDA 2. DÖNEM BAŞLADI

İnegöl Belediyesi’nin 7 ayrı branşta düzenlediği yaz spor okullarında 2. Dönem eğitimleri başladı. Basketbol branşı eğitimlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, ilk dönemde 907 ve ikinci dönemde 998 öğrencinin yaz spor okullarında eğitim aldığını ifade ederek 3. Dönem kayıtların da devam ettiğini dile getirdi.

İnegöl Belediyesi’nin yaz aylarında öğrencilerin sporla vakit geçirmeleri, her öğrencinin en az bir spor branşıyla ilgilenmesi ve sporu tabana yaymak amacıyla düzenlediği yaz spor okulları Haziran ayında başlamıştı. 3 dönem şeklinde planlanan yaz spor okullarının birinci dönemi 20 Haziran-08 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 7 ayrı branşta toplam 907 öğrencinin eğitim aldığı İnegöl Belediye Spor Kulübü Yaz Spor Okullarında 18 Temmuz Pazartesi günü itibariyle ikindi dönem eğitimleri de başladı.

998 ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİ SÜRÜYOR

Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Okçuluk, Masa Tenisi, Spor Tırmanış ve Yüzme olmak üzere 7 ayrı branşta yapılan yaz spor okullarının ikinci dönemi 05 Ağustos’a kadar devam edecek. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Merkez Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu ve yüzme eğitimlerinin verildiği İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen yaz spor okulları ikinci döneminde; Merkez spor salonunda 6, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda ise 4 branşın eğitimleri sürüyor. Ayrıca Yüzme Havuzunda yüzme eğitimleri devam ediyor. Basketbolda 149, Voleybolda 188, Jimnastikte 162, Okçulukta 31, Masa Tenisinde 72, Spor Tırmanışta 40 ve Yüzmede 350 olmak üzere toplamda 998 öğrenci eğitimine devam ediyor. 824 öğrenci merkez spor salonu ve yüzme havuzunda, 168 öğrenci ise Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda eğitim alıyor.

3. DÖNEM İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün İnegöl Belediyesi Spor Salonunda basketbol eğitimlerini ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip yaz spor okullarıyla ilgili bilgi alan Başkan Taban, küçük sporculara başarılar diledi. Alper Taban, 08-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak 3. dönem yaz spor okulu eğitimleri için de 6 branşta kayıtların sürdüğünü hatırlattı.