Yola çıkacaklar dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünce İnegöl-Bursa ve İnegöl-Bozüyük güzergâhlarında yapılan çalışmalar nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce başlatılan yol yapım çalışmaları İnegöl’ün Bursa ve Ankara güzergâhlarında özellikle sabah ve akşam saatlerinde uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor.

Karayolları ait resmi web sitesinde ise çalışmalarına ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

“Bursa-İnegöl yolunun 4-11’inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.”

Vatandaşlar çalışmaların ne kadar süreceği konusunda da yetkililerden bilgilendirme talep ediyor.