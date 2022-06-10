YRP’DEN LOJİSTİK MERKEZİ İÇİN UYARI

İnegöl’e yapılacak olan lojistik merkezinin yeriyle alakalı açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan; “Sanayi bölgelerine mesafesi dikkate alınmalıdır” diyerek uyarılarda bulundu.

İnegöl’ün lojistik merkezi ihtiyacıyla alakalı adımın atılmasının ardından geçtiğimiz aylar bir istişare toplantısı yapılarak konu paydaşlarla masaya yatırılmıştı. Aradan geçen süre zarfında lojistik merkezinin yeri ile alakalı bazı bölgelerin dillendirilmesi sonrasında Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan’dan açıklama geldi.

Baykan, uygun olmayan bazı bölgeler ile alakalı kamuoyu oluşturulduğuna dikkat çekerek “Lojistik merkezi akıbetinin, Ahmet Türkel Çevre Yolu veya 2018 yılında temeli atılan yeni belediye binası inşaatının akıbeti gibi olmaması için uyarıyoruz” dedi.

ZAMAN KAYBETMEDEN BAŞLANIP SONUÇLANDIRILMALI

İnegöl’ün lojistik merkezi ihtiyacının yaklaşık bir yıl önce Yeniden Refah Partisi olarak gündeme getirildiğini belirten Baykan; “Geçtiğimiz aylarda, İnegöl Belediyesinin koordinesinde Kaymakam Eren Aslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkan yardımcıları, Ak Parti İlçe Başkanı, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, taşıyıcılar kooperatifi başkanı, şoförler odası başkanı ve konu ile ilişiği bulunan özel sektör temsilcilerinin de katılımı ile lojistik merkezi hakkında bilgilendirme istişare toplantısı yapmışlardı. Bu geniş katılımlı toplantıda fizibilite çalışmalarının da yaptırıldığı ifade edilmişti. İnegöl’ümüzün önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan bu proje bir an önce, hızla hareket edilerek teknik ve bilimsel gerçekler doğrultusunda, zaman kaybetmeden başlanarak sonuçlandırılması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Baykan sözlerini şöyle sürdürdü;

SANAYİ BÖLGELERİNE OLAN MESAFESİ DİKKATE ALINMALI

“Lojistik merkezin yapılacağı yer ile alakalı kulağımıza bazı olumsuz bilgiler geliyor. Yanlış kamuoyu oluşturmamak adına da bu yerleri basın açıklamamızda telafuz etmek istemiyoruz. Lojistik merkezinin akıbetinin, Ahmet Türkel Çevre Yolu veya 2018 yılında temeli atılan yeni belediye binası inşaatının akıbeti gibi olmaması için uyarıyoruz.” Lojistik merkezin yapılacağı alanın sanayi bölgelerine mesafesi dikkate alınmalıdır. Bu alan her nereye yapılacak olursa olsun kesinlikle rantçılara, fırsatçılara yol açtırılmasın. Böylesi güzel bir hizmete gölge düşmesin, şaibe oluşmasın. Önceden, iş bitmeden, testi kırılmadan hatırlatıyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022, 16:19