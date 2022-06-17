YUNAN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE SİYAH ÇELENKLİ PROTESTO

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği üyeleri, İstanbul’da Yunanistan Başkonsolosluğu önüne giderek siyah çelenk bırakıp Yunanistan’ın saldırgan tutumunu protesto etti.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, dernek üyeleri ile birlikte Beyoğlu Taksim’de Yunanistan Başkonsolosluğu önüne giderek protesto gerçekleştirdi. Yunanistan Başkonsolosluğu önünde Mora katliamı başta olmak üzere Türk milletine tarih boyunca yapılan katliamları kınamak için yapılan protestoda, konsolosluk önüne siyah çelenk bırakıldı.

“AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞUNA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Son zamanlarda Yunanistan’ın saldırgan tutumu, Adalar Denizindeki taşkınlıkları ve son olarak Türkiye’nin Atina Pire Konsolosluğuna yapılan saldırıyı da kınayan derneğin Genel Başkanı Turgay Yazıcı, “Bugün yanımızda Araştırmacı Yazar Kürşad Berkkan, Azerbaycan Kara Kuvvetlerinden Emekli Albay İsmail Tunç ve dernek yöneticimiz Tarihçi Hasan Akbaş ile İstişare Kurulu Üyemiz Sinan Aslan’ın katılımıyla 1821 Mora katliamı başta olmak üzere Yunanistan'ın son dönemlerdeki saldırgan tutumuna, adalar denizindeki taşkınlıkları ve son olarak Atina Pire Konsolosluğumuza saldırı nedeniyle bugün burada tepkimizi koyup Avrupa'nın şımarık çocuğuna karşı sessiz kalmayacağımızı göstermek istedik. Biz bu Bizans oyunlarına, kışkırtmalara, arkasını sıvazlayanlara güvenerek sahte kabadayılık yapan miçolara alışkın bir milletiz. 5 bin yıllık mazimizde, 2200 yıllık devlet geleneğine sahip Türk Milletinin sinir uçlarıyla oynamamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şakamız yok diyerek son noktayı koydu. Denizlerdeki Misakı Millimiz Mavi Vatan, kırmızı çizgimiz olmaya devam edecek. Yunanistan'ın rahatsız olması, bizim doğru yolda olduğumuzun en büyük emaresidir. Kudursalar da ağızlarından salyalar akıtarak saldırsalar da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Türk'ün olan yeniden Türk'e dönecek” dedi.

“BU DEFA ADRİYATİK DENİZİNE KADAR SÜRERİZ”

“Zafere giden yolda kan dökmekten de kanımızın dökülmesinden de çekinmeyiz” diyerek konuşmasını sürdüren Yazıcı, şöyle devam etti: “Yunanı Gazi Mustafa Kemalin önderliğinde denize döktük, bir kez daha karşı karşıya gelirsek Adriyatiğe kadar süreceğimizden şüpheleri olmasın. Ben buradan Yunanistan’a 1897 Sultan Abdülhamid Han dönemini, 1922 yılını iyi özümsemesi telkininde bulunuyorum. Ayrıca, Batı Trakya’da bulunan Müslüman Türk Milletinin başına herhangi bir şey gelmesi durumunda sessiz kalmayacağımızı, tarihte kurulan Batı Trakya Cumhuriyeti’nin tekrar elzem hale geleceğini ifade etmek istiyorum. Avrupa, Amerika, NATO şımarık çocuğuna sahip çıkmazsa, biz kulağını çekmekten çekinmeyiz. Son olarak TBMM’de ve dost ülkelerde Mora katliamın tanınmasını talep ediyoruz.”