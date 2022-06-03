ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU LİSESİ İÇİN SEVİNDİREN MÜJDE

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i ziyaret eden Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, proje okulları arasına dahil edilen Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi’nin sınavla öğrenci almaya başlayacağını ve proje okulları arasına dahil edildiği müjdesini paylaştı.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “İlçemizde sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarımız Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi, Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iken, uzun zamandır kamuoyunun beklediği Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi de 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren sınavla öğrenci alan proje okulları arasına alınmıştır. Daha önce hayırsever iş adamı Zeki Konukoğlu tarafından özel bir proje olarak ilçemize kazandırılan Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi tekrar sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasına dahil edilmiştir. İlçemizin akademik başarısına eskiden olduğu gibi önümüzdeki yıldan itibaren de büyük katkısının olacağını düşündüğümüz Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi, İnegöl’ümüze ve bu yıl Liselere Giriş Sınavına girerek lise tercihi yapacak gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Vekil Gürel, Milli Eğitim Bakanı Özer ile yaptığı görüşmede proje okullarının bulundukları illerde eğitim adına önemli işlere imza attığını ve iyi öğrenciler yetiştirdiğini, bu anlamda beklemede olan Zeki Konukoğlu Lisesinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiş ve destek istemişti. Gürel ayrıca İnegöl’de devam eden eğitim yatırımlarının da hızlandırılması için Bakan Özer’den katkı istediklerini ve Bakan Özer’in gerekli hassasiyet gösterdiğini ifade etti.