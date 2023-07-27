2018 yılında kurulan ve kısa süre içerisinde birçok alanda gelişim gösteren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, geliştirdiği +1 Eğitim Modeli ile öğrencilere mezun olmadan iş deneyimi ve istihdam vaat ediyor. Sorunlara çözüm üreten uygulanabilir Ar-GE ve uygulama becerisine sahip nitelikli öğrenciler yetiştirme hedeflerini esas alıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler’ kategorisine alınan iki üniversiteden birisi olarak eğitim-öğretim, Ar-Ge ve topluma hizmet faaliyetlerini sürdürüyor. 2018 yılında şehrin yeni üniversitesi olarak kurulsa da bünyesinde 47 yıla ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) uzanan birimleri barındırıyor. Rektörlük görevini Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın yürüttüğü SUBÜ, hayata geçirdiği +1 Eğitim Modeli’ni tüm birimlerinde uygulayarak ‘Bilgiyi Beceriyle Bütünleştiriyoruz’ mottosuyla hareket ediyor. Uygulanabilir ve sahanın sorunlarına çözüm üreten Ar-Ge çalışmaları yapma, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insanlar yetiştirme, Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edecek milli sporcular çıkarma ve birçok yenilik ve programla toplumun çeşitli kesimlerine dokunma üniversitenin öncelikleri arasında yer alıyor.

+1 Eğitim Modeli ile iş deneyimi

SUBÜ’nün geliştirdiği +1 Eğitim Modeli birçok üniversite tarafından da örnek alınarak uygulanıyor. Modeli her eğitim düzeyindeki tüm birimlerinde uygulayan SUBÜ, öğrencilerini en az bir dönem tam zamanlı olarak iş dünyasına göndererek teorik bilginin yanı sıra mezuniyet öncesinde iş becerisi kazanılmasını da sağlıyor. Model çerçevesinde öğrenciler gelen talepler doğrultusunda çeşitli firmalar ve kamu kurumlarına gönderiliyor. Uygulama sürecinde asgari ücretin 3’te 1’i kadar ücret alan ve sigortaları yapılan öğrenciler, danışman akademisyenler tarafından takip ediliyor. Modelin memnuniyet düzeyi, çıktıları, istihdama katkıları ise düzenli olarak ölçülüyor. Model sayesinde öğrenciler henüz mezun olmadan iş tecrübesi kazanmalarının yanı sıra beceri kazanmış bireyler olarak kendi bölüm ve programlarından mezun oluyor ve önemli bir kısmı henüz mezun olmadan uygulamaya gittikleri yerlerde iş teklifi alıyorlar. İş dünyası ile kurulan köprüler sayesinde iş dünyasının temsilcileri derslere katılarak tecrübelerini aktarıyor ve müfredatlar her yıl düzenli olarak iş dünyasının talepleri ve alanlarındaki yeni gelişmeler doğrultusunda güncelleniyor.

6 fakülte 12 meslek yüksekokulu

Üniversite bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi olmak üzere 6 fakülte bulunuyor. Merkezde ve ilçelerde ise 12 meslek yüksekokulu yer alıyor. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu ara eleman niteliğindeki meslek sınıflarına yönelik öğrenci yetiştiren MYO’larda özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından ilgili eğitimleri vermek üzere akredite edilen, laboratuvar ve simülatörleri ile tam donanıma sahip Denizcilik MYO ön plana çıkıyor. Otomotiv, kaynak, grafik tasarım, basın ve yayıncılık, mimari restorasyon ve daha birçok alanda da MYO’larda programlar bulunuyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi özellikle bulunduğu bölgenin sağlık turizmi potansiyeline yönelik çalışmaları, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki birçok milli sporcusu ve onların programlarına uygun esnek eğitim modeli, Teknoloji Fakültesi yetkin mühendisler yetiştirme hedefi, bölgenin en büyük gastronomi mutfağına sahip Turizm Fakültesi ülke turizmine katkı sağlama hedefi ile hareket ediyor. Belli şartı sağlayan mezunlara iş garantisi veren ve Türkiye’de istihdam oranı en yüksek sosyal bilimler fakültelerinden olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi özellikle uluslararası ticaret alanına nitelikli insanlar yetiştirirken Ziraat Fakültesi ise doku kültürü laboratuvarı ve uygulama alanlarıyla ziraat mühendisi adaylarını iş hayatına hazırlıyor.

3 bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrenci

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi metropollerin hemen ortasında bir büyükşehir olan Sakarya; geniş yeşil ve ormanlık alanları, başta Sapanca Gölü olmak üzere birçok gölü, Sakarya Nehri, Karadeniz’i ve yaylaları ile doğal güzelliklerini korurken, diğer yandan da sanayi, ticaret, turizm ve tarım alanlarında gelişimini sürdürüyor. SUBÜ de başta Sakarya ve çevre iller olmak üzere Türkiye’nin gelişiminde ve iş dünyasının taleplerinin karşılanmasında destek sağlıyor. Üniversitede ayrıca 83 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Her sınıfta bulunan, dil ve kültürel çeşitlilik sağlayan uluslararası öğrenciler de +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş dünyasına giderek gelecekte ülkelerine döndüklerinde kültür ve ticaret elçileri oluyor. SUBÜ tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nde başta Teknofest olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanan öğrenciler, 7/24 bir araya gelerek çalışmalar yürütebiliyor. SUBÜ, Teknofest 2023’te 1 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etmiş, birçok kategoride de derece sahibi olmuştu. Topluma hizmet çalışmalarını sayıları 20’yi aşan uygulama ve araştırma merkeziyle sürdüren SUBÜ, kısa süre önce kurulan Nehir Teknokent ile seçilen 7 öncelikli alanda özel sektör eliyle Ar-Ge ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.