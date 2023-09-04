Kırklareli’nde meydana gelen 27 adet hırsızlık olayı polis ekiplerince aydınlatılırken, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yandol Büro Amirliği görevlilerince il merkezinde hırsızlık olaylarına karşı yaptıkları çalışmalarda, 8 açıktan hırsızlık, 5 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 4 işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 3 bisiklet hırsızlığı ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 5 motosiklet hırsızlığı, 1 hayvan hırsızlığı, 5 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplamda 27 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olayların tamamının faili yada failleri Kırklareli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yandol Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Olaylara karışan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.