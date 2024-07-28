İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 18-25 Temmuz'da 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini, 423 bin 69 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Emniyet ve jandarma ekiplerince 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldığını belirtti.

18-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 204 aracın denetlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 118 bin 349, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 19 bin 246, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 703 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 391 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 423 bin 391 araca/sürücüye işlem yapıldı." dedi.

Paylaşımında trafik ekiplerinin denetimlerine ait görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1817420643400339841