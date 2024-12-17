Paylaşılan verilere göre, bir hafta süresince hız ihlali, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, kask kullanımından, yasak park ve trafik işaretlerine uymamaya kadar birçok kural ihlalinden dolayı toplam 10894 araç ve sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında:

1.362 sürücüye hız ihlali,

166 sürücüye alkollü araç kullanma,

1.091 sürücüye emniyet kemeri takmama,

257 motosiklet sürücüsüne kask takmama,

871 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,

162 kamyon sürücüsüne yasak saatlerde trafikte olma,

388 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,

81 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,

790 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanma,

2549 sürücüye yasak park,

769 sürücüye trafik işaret levhalarına ve yer işaretlerine uymama nedeniyle cezalar kesildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddeleri çerçevesinde ise 2408 ek ceza uygulanarak toplamda 10894 araç ve sürücüsüne idari para cezası verildi.