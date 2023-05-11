Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı seralarında yetiştirilen çiçekler, Eskişehir’i çiçek bahçesine dönüştürmeye hazırlanıyor. Yıllık 1 milyon adet çiçek üretimi yapılan seralarda baharın gelmesiyle birlikte rengarenk görüntüler ortaya çıkarken, ekipler birbirinden güzel çiçeklerle baharın güzelliğini tüm şehre yansıtacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi seralarında özenle yetiştirilen rengârenk çiçekler yaz aylarında Eskişehir’e renk katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl kendi seralarında 1 milyon adet yazlık ve kışlık çiçek üretimi yaptı.

Şehri güzelleştirmek için orta caddeler, kavşaklar, refüj, parklar gibi yeşil alanlara ekilen çiçeklerin yanı sıra bayramlarda ve özel günlerde de on binlerce çiçek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Baharın geldiği bu günlerde 9 dönümlük alanda 35 personelle yoğun bir çalışma yürüterek çiçek yetiştiren Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, yaz öncesi kenti yine çiçek bahçesine dönüştürecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait seralarda üretimi yapılan 1 milyon çiçeğin arasında sardunya, sakız sardunya, bodrum papatyası, horoz ibiği, yıldız, zinnia, petunya ve kadife gibi çok sayıda çiçek ve bitki bulunuyor.

Türkiye’de kişi başına düşen yeşil alan sıralamasında önemli yeri olan Eskişehir’in, belediye çalışmaları ile daha fazla yeşil alana sahip olduğunu belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, “Baharın geldiği, doğanın uyandığı ve umutların yeniden yeşerdiği bugünlerde, seralarımızda ürettiğimiz çiçekler şehrimizi çiçek bahçesine dönüştürmeye hazırlanıyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Eskişehir’imizin çehresini güzelleştiriyoruz. Yeşil bir Eskişehir için çalışırken, yapmak kadar korumanın da çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, seralarda özenle hazırlanan çiçeklerin, cadde ve bulvarlar başta olmak üzere şehrin dört bir yanında ayrı güzellik katmaya devam edeceğini belirtti.