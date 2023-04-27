İletişim Başkanlığı'nca gençlere yönelik olarak düzenlenen ve bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve çeşitli kurumların katıldığı ”Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" İzmir'de başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda, 40'ı aşkın kurum ve kuruluş stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçiler, burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ve kurum yetkilileri de stantları ziyaret etti.

Evren Başar, yaptığı açıklamada, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 16. durağı olan İzmir'de gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Etkinlikteki stantlarda, gençlerin, devletin sağladığı hibe, fon, burs, kredi gibi teşviklere ilişkin bilgi alabildiğini söyleyen Başar, gençlerin kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken devletin hangi imkânıyla neler yapabileceği hususunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başar, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin tüm duraklarında gençlerin yoğun teveccühüyle karşılaştıklarını belirterek, "Denizli ile beraber 1 milyon gençle bire bir temas kurmuş olacağız. Hatta 1 milyonu biraz geçmiş olacağız. Bu yüzden biz de çok mutluyuz" diye konuştu.

Organizasyonun İzmir etabı yarın sona ereceği öğrenildi.