Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemelerle fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele edilerek tüketici mağduriyetleri önlenmeye çalışacak. Üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetler düzenlenirken, iç piyasa da düzenleme altına alınacak.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, lokanta, restoran, kafe gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde, tarife ve fiyat listeleri giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konularak tüketicilerin kolaylıkla görebilmesi sağlanacak. Bu düzenleme ile hizmet sunumundan kaynaklanan anlaşmazlıkların önüne geçilmesi ve tüketicilerin keyfi fiyat artışlarından korunması hedefleniyor.

Perakende ticaretteki değişiklikler arasında ise tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süreleri belirlendi. Bozulabilir ürünler için ödeme süresi 45 gün olarak öngörülürken, ödeme süresi alacaklının ölçeğinin, borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda 30 gün olarak belirlendi. Ayrıca, hızlı tüketim mallarını satan zincir mağazalara, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi de verildi.

Aldatıcı ve sahte ilanları önlemek amacıyla otomotiv ve emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik bilgilerini doğrulama yükümlülüğü getirildi. İkinci el motorlu kara taşıtlarının tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilanla pazarlanması yasaklandı ve bu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Motosiklet satışları da bu kısıtlamaya dahil edildi.

Pazaryeri satıcılarına, verilerini diledikleri zaman başka elektronik ticaret pazar yerlerine taşıma imkanı sağlandı. Büyük e-ticaret pazaryerlerine bankacılık ve ödeme hizmetleri sınırlamaları getirilirken, anonim ve limitet şirketlerin en az sermaye tutarları artırıldı. Anonim şirketlerde bu tutar 50 bin liradan 250 bin liraya, limitet şirketlerde ise 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi asgari 500 bin lira olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında da denetim faaliyetlerini sürdürerek, yapılan düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya devam edecek.