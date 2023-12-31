Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası otobüslerde yeni döneme geçildiğini duyurmuştu.

Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili, "Kazalarla gündeme gelen ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan otobüslerde araç takip cihazı takacak ve bu bilgileri anlık olarak bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzle paylaşacak" dedi. Uygulama 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da uygulamada oranın yüzde 30'lara ulaştığını belirtti.

'8 YILDAN BERİ ERTELENİYOR'

Mustafa Yıldırım, "8 yıldan beri erteleniyor bu karar" diyerek "Araç takip sistemi araçların her türlü hareketini kontrol etmek için 2016 yılında Avrupa Birliği tarafından alınmış bir karardı. Türkiye bunu erteleye erteleye 2024 yılına kadar erteledi. Kazaları önlemede önemli bir etken olacağını düşünüyoruz.

'ARACIN HER TÜRLÜ HAREKETİNİ KONTROL EDEN BİR SİSTEM'

Aracın her türlü hareketini, sürücünün her türlü hareketini kontrol eden bir sistemdir. Uzun zamandır firmalarımızın, sorumluluk sahibi firmalarımızın birçoğu bunu araçlarına uyguladılar ve takip ediyorlar araçlarını. Şu anda uygulama oranı yüzde 30'un üzerinde. Kurumsal şirketler tamamını yapıyor. Diğer şirketlerimiz de buna uyacaklar. Kazaları önlemede önemli bir etken olacak. Firmalarımızın iç denetim sistemini kurarak tek merkezle akıllı sistemden bunları takip edip sürücüleri uyarması lazım. Trafik kurallarına uyuyorlar mı uymuyorlar mı trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförleri de sistemin kazaları önlemede de katkı saylayacağını söyledi.