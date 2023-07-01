Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkan V. Tümdeniz Çelebi, daire amirleri, Edremit Liman Başkanlığı Personeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli katıldı.

Akçay Mahallesi Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Akabinde Liman Başkanı Musa Uykur tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi. Program çerçevede protokol üyeleri tarafından, Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve deniz şehitlerinin aziz hatıralarını anmak üzere Akçay İskelesinde hazır bulunan Sahil Güvenlik gemisi ile Edremit Körfezine çelenk bırakılarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.