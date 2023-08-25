İstanbul’da bu yıl ilki düzenlenen Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı’na katılım yoğun oldu. Türk sağlık sektörü ile Arap ve Türk Cumhuriyetleri’ndeki sağlık sektörü öncülerini bir araya getiren fuarda 15 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirilirken, 200 milyon doların üzerinde anlaşmanın altına imza atıldı.

İstanbul’da 16-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve Arap ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri’nden bine yakın iş adamı ile Türkiye’deki sağlık sektörünün öncü firmalarını bir araya getiren 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı, milyonlarca dolarlık iş anlaşmaları ile sona erdi. Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği tarafından Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen fuara Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de büyük ilgi gösterdi. Mısır Sağlık ve Çevre Bakan Yardımcısı Ahmed Hussien Shehata Elsobky ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, fuar boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. 2 gün süren fuarda 15 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirilirken, 200 milyon doların üzerinde anlaşmanın altına imza atıldı. Fuara katılan firmalar, İstanbul’daki hastaneleri de ziyaret etti.

“Fuara ilgi çok büyük oldu"

Fuarla ilgili açıklama yapan TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, “Fuara ilgi çok büyük oldu. Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Afrika ve Arap dünyasını Türkiye’deki sağlık sektörü ile buluşturduk. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, sağlık turizminde 2 milyon turistin ülkemize gelmesini sağlamak. Bunu da çok kısa sürede başaracağımıza inanıyorum. Kişi başı bin dolar civarında bir harcama söz konusu. Kısa bir süre içerisinde bu fuarın da katkısı ile bunu en az 2 bin dolara çıkartacağız. Daha büyük kitlelerde toplantılar yapacağız ve burada Arap ülkeleriyle olan iş birliklerimizi arttıracağız. Bu anlaşmalar bizim sağlık turizmimizi çok iyi bir noktaya getirecek" dedi.