Düzce Belediyesi mücavir alan sınırları içinde bulunan Yeşilçam - Muncurlu - Gümüşpınar - Musababa - Hacıaliler - Altınpınar köyleri güzergahında Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelik'te belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak çalıştırılmak üzere, asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 10 adet özel halk otobüsüne 4 Eylül 2030 tarihine kadar çalışma hakkı verilecek



İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre, 13 Eylül 2022 tarihinde Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen salonunda "Kapalı Teklif Usulü Artırma" yöntemi ile yapılacak.



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